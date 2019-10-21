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Tayvan Ankara Büyükelçisi'nden Kahramanmaraş'a 55 bilgisayar

DHA

TAYVAN Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde oluşturulacak bilgisayar sınıflarına 55 bilgisayar hediye etti. Bilgisayarlar törenle teslim edildi.

TAYVAN Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde oluşturulacak bilgisayar sınıflarına 55 bilgisayar hediye etti. Bilgisayarlar törenle teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki törene TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Tai-Hsiang Cheng, Tayvan'ın küçük bir ülke olmasına rağmen başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeye teknolojik destek verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' sözünü de hatırlatarak Tayvan'ın bu beş ülkeden birinin baskısı altında olduğunu kaydeden Cheng, şöyle konuştu:
"Tecrübe paylaşımı noktasında üzerinde durmamız gereken iki konu var. Birincisi eğitim sistemimiz, ikincisi ise teknolojimiz. Burada yaptığımız 55 adet bilgisayar dağıtımı aslında hem eğitim hem de teknolojiyi bir araya getirmiş projemizdir. Tayvan küçük bir ülke olmasına rağmen bütün dünyaya, başta Türkiye olmak üzere teknolojik destek vermektedir. Bütün dünya ile arkadaş olmak isteriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın `Dünya beşten büyüktür´ diye ünlü bir sözü var. Ne yazık Tayvan, bu beş ülkeden birisinin baskısı altında, dünya ile irtibat kurmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bu ülke sadece baskı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi toprağında yaşayan Uygur vatandaşlarına da baskı yapmaktadır. Aynı zamanda Hong Kong´daki insanlara da baskı yapıyor. Buraya gelmemizin amacı, herkesle arkadaş olmaktır. Bu vesile ile İçişleri Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Celalettin Güvenç´e, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz´a çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler bir sonraki gelecekte önemli liderlerimiz olacak. Bu 55 adet bilgisayarın da onlara katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Bu süreçte güzel bir şekilde çalışmalarını ve büyüdükçe Tayvan´a da gidip eğitim görmelerini bekliyoruz."
GÜVENÇ: 55 BİLGİSAYARLA GENÇLERİMİZ GELECEĞE HAZIRLANACAK
Milletvekili Celalettin Güvenç ise bilgisayar sayısı her ne kadar az olsa da mütevazi ve anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sonuçta 55 tane bilgisayarı çocuklarımıza teslim etmek üzere toplandık. Ama 55 bilgisayar herhalde hiç bu kadar anlamlı olmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu 55 bilgisayar dünyanın öbür ucu Tayvan´dan, okyanusun ötesinden Kahramanmaraşlı gençlerimizin aydınlanması, geleceğe daha iyi hazırlanması için ve sadece insani duygularla buraya geldi. Bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve buna vesile olan Büyükelçi kardeşime ve onun şahsında kadirşinas tüm Tayvan halkına çocuklarımız adına kucak dolusu selam, sevgi ve şükranlarımı gönderiyorum. Arkadaş olmaya geldik dedi, o bizim arkadaşımız değil, bizim kardeşimiz. Bu bilgisayarlar da o kardeşliğin bir sonucu olarak bugün burada."
İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da eğitimde teknolojinin önemin değinerek, "Bilgisayar sayısı pek bir anlam ifade etmiyor olsa da Tayvan´dan kalkıp da Kahramanmaraş´a gelmiş olması güzel. Ayrıca öğrencilerimizin çift kanatlı yetişmesinde teknolojinin önemli bir yeri var. Öğrencilerimiz bu bilgisayarları kullanarak, tasarım beceri atölyelerinin değerlendirilmesi aşamalarında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Vesile olanlara da, gönderenlere de teşekkür edip, kullanıcılara hayırlı olsun diyorum" dedi.
Konuşmaların ardından bilgisayarlar Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim Müdürleri'ne teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ

21 Ekim 2019 Pazartesi

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