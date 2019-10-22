EXPO heyeti, “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” ana temasıyla EXPO 2023’e hazırlanan Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla hazırlanan EXPO 2023 ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 21 Nisan31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EXPO 2023’e 56 ülkeden katılım sağlanacak.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom ve beraberindekiler kentte yapılacak etkinlik alanında incelemede bulundu. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Oosterom, Expo sonrası kentte yeşile ve çiçeğe karşı farkındalığın artacağını söyledi.

EXPO’nun Kahramanmaraş ve Türkiye için önemini anlatan Oosterom, “EXPO’lar geçmiş ve geleceğin arasında çok önemli bir noktadır. Tam bir kilometre taşıdır. Kahramanmaraş’ın ise özellikle 2023 yılında EXPO’ya ev sahipliği yapması sadece şehir için değil, Türkiye içinde bir dönüm noktasıdır. Elbetteki hükümetler düzeyinde, çeşitli çalışmalar yürütülüyor ve yapılıyor ancak, biz her bir vatandaş olarak bu farkındalıkla geleceğimiz için hareket etmeliyiz. EXPO’nun Kahramanmaraş’a bıraktığı miras sadece yeşil ve vatandaşların keyif alacağı bir alan olarak değil, aynı zamanda tüm vatandaşların yeşile, çiçeğe karşı farkındalığını artırıp şehri yeşil anlamında çok önemli bir noktaya taşıyacaktır. Tabii ki bu uluslararası bir bahçecilik sergisidir. Bu etkinliğin şehirlere ve ülkelere kattığı değerlerden birisi de uluslararası ilişkilerdir. Şehirler birbirleriyle etkileşim halinde olurlar. Bölgede biraz eksik olan inivasyona çok katkı sunacaktır” diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibinin EXPO ile ilgili iyi çalıştıklarını söyleyen AIPH Genel Sekreteri Tim Brierclife ise, “EXPO’nun Kahramanmaraş’a katacağı değer katkısında çok iyi öngörülerimiz var. Şehre çok büyük bir değer katacak. Kentin insanları bu alanı ziyaret ettiğinde eşsiz tecrübelerle karşılaşacaklar ve ülkedeki bahçecilik endüstirisinde gelişimine katkıda bulunacak. Bu EXPO için Başkan Hanefi Mahçiçek dünyadaki bütün ülkeleri gezdi ve gördüğü eşsiz güzellikleri bu alana kazandırmak için çalışmalarını ekibiyle beraber sürdürüyorlar. Bizde onların çalışmalarından gayet memnunuz” diye konuştu.

EXPO’nun Kahramanmaraş için dünyaya açılan bir yüzü olacağını söyleyen AIPH Yönetim Kurulu Üyesi ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ise, “Kahramanmaraş önce ülkede sonrada dışarıda tanınabilirliği artacaktır. Birçok ülkeden birçok vatandaş buraya ziyarete gelecek ya da buradan yer alıp kendi ürünlerini sergileyecekler. Bu yerin Kahramanmaraş için dünyaya açılan bir yüzü olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:19

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