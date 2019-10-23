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Elbistan Belediyesi, kendi elektriğini güneşten üretecek Belediye, kendi elektrik ihtiyacını ...

İHA

Kahramanmaraş'ta, Elbistan Belediyesi, kendi ihtiyacı olan elektriği, açık pazar alanının çatısına kurulacak 500 kw'lık güneş enerji santralinden üretecek.

Elbistan Belediyesi, kendi elektriğini güneşten üretecek Belediye, kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için yaklaşık 8 bin metrekare büyüklükteki açık pazar alanının çatısına güneş enerjisi santrali projesini hayata geçiriyor

Kahramanmaraş'ta, Elbistan Belediyesi, kendi ihtiyacı olan elektriği, açık pazar alanının çatısına kurulacak 500 kw’lık güneş enerji santralinden üretecek.
Elbistan Belediyesi, kendi elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve bütçesinde önemli bir tasarruf sağlamak için yaklaşık 8 bin metrekare büyüklükteki açık pazar alanının çatısına güneş enerjisi santrali projesini hayata geçiriyor. Açık pazar alanındaki çelik konstrüksiyon çatının, gerekli güçlendirmenin yapılmasının ardından güneş panelleri ile kaplanmasını öngören yenilenebilir enerji projesinin ilk ayağı, AKEDAŞ tarafından kabul edildi. Projenin çağrı mektubu da Elbistan Belediyesi’ne iletildi. Elbistan Belediyesi, güneş enerjisi santrali projesini en kısa zamanda hazırlayarak İller Bankası’na başvuru yapacak. İller Bankası’ndan alınan onay sonrasında 500 kw kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin yapımına başlanacak.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Belediyemizin ihtiyacı olan elektriği, yenilenebilir enerji ile çevreyi hiç tahrip etmeden üretmiş olacağız” dedi.
Elbistan Belediyesi olarak, bütçede azımsanmayacak bir tutar olan elektrik giderini sıfırlamak istediklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Biz, göreve geldiğimiz günden beri, kendi kendine yeten bir Elbistan Belediyesi oluşturmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ki adımlarımızı da hep bu doğrultuda atıyoruz. Kuracağımız 500 kw’lık güneş enerjisi santrali ile de hem değişen teknolojiye ayak uydurma da hem de sürdürülebilirlik alanında önemli bir nokta. Açık Pazar alanının çatısını da güneş enerjisi santraline dönüştürmeyi bu konuda önemsiyoruz. Büyük Elbistan hedefimiz yolunda ilerlerken, sürdürülebilir enerji anlayışının da öncüsü olduğumuzu bu projemizle göstermek istiyoruz. Bu amaçla belediyemizin birimlerinde kullandığımız elektrik ihtiyacımızı en verimli, en doğal kaynaklardan elde etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
AKEDAŞ’la ilgili adımları attıklarını ve proje finansmanı için de İller Bankası’na başvuracaklarının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şuanda projemizde hızlı bir şekilde ilerliyoruz. AKEDAŞ, projemizi kabul etti ve çağrı mektubunu da bizlere iletti. Bundan sonraki süreçte İller Bankası ile finansman noktasında girişimlerimizi başlatacağız. İlçemizin güneş enerjisi potansiyeli çok yüksek. Kurmayı planladığımız santralin de en avantajlı yönü bu olacak. Çok kısa sürede kendini amorti edecek bir projeden bahsediyoruz. Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçireceğimiz güneş enerjisi santrali, bütçemizden önemli bir yükü alacak. Biz de, elektrik enerjisi gideri olarak ayırdığımız bütçeyi, ilçemizin diğer alt ve üstyapı hizmetleri için kullanabileceğiz. Birden fazla amaca hizmet eden bu projeyi, en kısa zamanda hayata geçireceğiz. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:08
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