FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 7 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlediği operasyonda yakalanan 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde örgütün aranan kişileri sakladığı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde 6, Elbistan ilçesinde de 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasında KHK ile ihraç edilmiş çeşitli mesleklerden 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock'u da kullandığı öne sürülen şüpheliler, emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ayfer G., Ülkü T., Kürşat K., Muhammet K., Sinan S.., Samet B. ve Yahya G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.



KAHRAMANMARAŞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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