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FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 7 kişi tutuklandı

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine düzenlediği operasyonda yakalanan 2'si kadın 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde örgütün aranan kişileri sakladığı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde 6, Elbistan ilçesinde de 1 olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasında KHK ile ihraç edilmiş çeşitli mesleklerden 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock'u da kullandığı öne sürülen şüpheliler, emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ayfer G., Ülkü T., Kürşat K., Muhammet K., Sinan S.., Samet B. ve Yahya G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

KAHRAMANMARAŞ

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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