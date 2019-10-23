Otomobil tutkunları buluştu

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin geleneksel hale getirdiği “Auto Show” bu yıl daha geniş katılımla gerçekleşti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Piazza Auto Show, nefesleri kesen son model otomobilleri sergiledi. AVM’nin açık otoparkında gerçekleşen etkinlikte ünlü markalar son model otomobillerini görücüye çıkardı. Off Road ve Motor Kulübü'nün de desteklediği fuarda, birbirinden güzel otomobiller göz kamaştırdı.

Piazza’nın müşterilerine özel indirim avantajları ve cazip ödeme seçeneklerinin de sunulduğu Auto Show, 3 gün boyunca binlerce ziyaretçi konuk etti. Eş, çocuk ve dostlarıyla topluca gelen ziyaretçiler, otomobilleri hayranlıkla izlemekle kalmayıp, cazip fırsatları da değerlendirme imkanı buldular.

KAHRAMANMARAŞ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:20

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