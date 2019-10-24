Sigara hırsızları tutuklandı Kahramanmaraş’ta marketlerden 22 bin 500 liralık sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta girdikleri iki marketten 22 bin 500 liralık sigara ve para çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir marketin camını kıran hırsızlar, 16 bin liralık sigara ve bin 200 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren yüzü kapalı ve eldivenli 3 şahsın bir otomobille kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ekipler, Ferhat S. (26), Murat Ç. (24) ve Burak Ö'yü (24) yakalayıp emniyete götürdü.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir marketten de 6 bin 500 lira değerinde sigara ve para çaldıkları belirlenen zanlılar suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:52

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.