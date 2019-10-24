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Elbistan’da 500 kınalı keklik doğayla buluştu

İHA

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Elbistan ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya salındı.

Elbistan’da 500 kınalı keklik doğayla buluştu

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Elbistan ilçesinde 500 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünden temin edilen 500 kınalı keklik, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Kahramanmaraş 15. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun İşletme Şefi İhsan Açoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Doğa Koruma Elbistan Memuru Güray Türk, Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, Av Hayvanları ve Su Ürünleri Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan, ELOFF üyeleri ve doğaseverlerin katılımı ile Taşoluk mevkisinde doğaya bırakıldı. Programda Kaymakam Demir ve beraberindekiler, kafeslerde bekleyen keklikleri elleri ile doğaya saldı.
Kekliklerin doğal yaşama doğru kanat çırpışını izlemenin oldukça büyük bir sevinç olduğunu belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Doğal yaşamı sürekli kılmak, doğanın en önemli süsü kekliklerin doğada sürekliğini sağlamak için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünden temin edilen bin 500 kınalı kekliği, avcılar derneklerimizin desteği ile doğaya bıraktık. Amaç bu güzel hayvanları gelecek nesillere taşımak. Buradaki kekliklerin popülasyonunun artırılmasında da vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor” dedi.
Doğal hayatın devamlılığı ve dengesi açısından önemli yere sahip olan kekliklerin sahiplenilmesi ve korunması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Bıraktığımız 500 kınalı keklik, kısa bir süre içerisinde doğaya uyum sağlayacak. Yaban hayatını güçlendirmek, desteklemek ve gelecek nesillere de bu anlamda iyi bir miras bırakma çabasındayız. Avcılarımız ve vatandaşlarımız bu konuda büyük hassasiyet gözetmeli. Bu bölgeler, sürekli denetim altında tutulacak. Bu bölgeler ava kapalı. Doğal hayatın devamlılığı ve dengesi açısından önemli yere sahip olan kekliklerin sahiplenilmesi ve korunması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

24 Ekim 2019 Perşembe

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