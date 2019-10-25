Ablasını döven eniştesini ve kardeşini bıçakladı

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KAHRAMANMARAŞ'ta, Mehmet Salih Polat (18), ablasını döven eniştesi Mehmet Aslan (23) ile eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı (25) bıçaklayarak yaraladı. Mehmet Salih Polat polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aslan, tartıştığı eşi Naile Aslan'ı (20) dövdü. Olayı duyaup eve gelen Naile Aslan'ın yakınları ve Mehmet Aslan ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartıimanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Naile Aslan'ın kardeşi Mehmet Salih Polat, eniştesi Mehmet Aslan'ı bacağından, eniştesinin ağabeyi Murat Aslan'ı ise karnından bıçakladı Polat olay yerinden kaçarken, yaralı kardeşler çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Aslan ile kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden otomobille kaçan Mehmet Salih Polat ise kovalamaca sonunda Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.



KAHRAMANMARAŞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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