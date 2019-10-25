Ünal: "Toplum, merhametli ve dayanışmadan yararlanan bireyler yetiştirilmeli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bireyleri yetiştirebilmesi için insanlar arasındaki sevgiyi ve kardeşliğin yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Valiliğinde emniyet müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gelecekte Ben de Varım" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programının (ÇOGEP) ödül töreninde konuşan Ünal, insanlar arasında iyiliği yaygınlaştırmak ve kötülüklerden uzak tutulmasının önemli olduğunu ifade etti. Özellikle gençlerin toplumda spor, sanat ve kültürel faaliyetlere katılmalarının önemini anlatan Ünal, ailelerin toplum değerlerini çocuklarıyla paylaşması gerektiğini söyleyen Ünal, “Toplumun suçu önleyici ve toplumun suçlu değil, iyi, merhametli ve dayanışmadan yararlanan bireyler yetiştirmesi gerekiyor. Toplumun bu bireyleri yetiştirebilmesi, bizim aramızdaki ilişkilerde sevgiyi ve kardeşliği yaymamızda mümkün. Bizim inancımız ne buyuruyor, ‘iyiliği emredin kötülüğü nehyedin" dedi.

İçişleri Bakanlığının önleyici tedbirler çerçevesinde yaptığı bu toplumsal çalışmaların son derece kıymetli ve önemli olduğunu ifade eden Ünal, "Çünkü testi kırıldıktan sonra artık ondan sonrası dram ve trajedidir. Yani birey suçu işledikten, poliste suçluyu yakaladıktan sonra sorun çözülmüyor. Şehirlerimizin spor, sanat ve kültür üretmesi gerekiyor. Çocuklarımızın sanat ve bilgi evlerinde, millet kıraathanelerinde ve spor komplekslerin de etkinlikler yapmalarını ve hem ailelerine, topluma yararlı birey olmalarıdır. Psikopatolojinin artmasında 3 temel sebep bulundu, birincisi ebeveynler değerlerini aktaramıyor. Artık çocuklarımızın değerlerini ellerindeki telefon, internet ve popüler kültür belirliyor” diye konuştu.

Daha sonra, ortaokullar arasında polis temalı şiir ve resimle liseler arası emniyet futbol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

KAHRAMANMARAŞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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