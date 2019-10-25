Kahramanmara\u015f\u2019\u0131n Elbistan il\u00e7esinde d\u00fczenlenen uyu\u015fturucu operasyonunda esrar, kenevir tohumu ve Hint keneviri ile 1 adet de ruhsats\u0131z t\u00fcfek ele ge\u00e7irildi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, jandarma ekipleri, Elbistan\u2019a ba\u011fl\u0131 Kalealt\u0131 Mahallesi\u2019nde bir \u015fahs\u0131n evinde esrar imalat\u0131 ve ticareti yapt\u0131\u011f\u0131 istihbarat\u0131 \u00fczerine harekete ge\u00e7ti. Adli makamlardan al\u0131nan arama karar\u0131na istinaden narkotik k\u00f6pe\u011fi Atos\u2019un da kat\u0131l\u0131m\u0131 ile s\u00f6z konusu ikamete operasyon d\u00fczenlendi. C.B. isimli \u015fahs\u0131n ev ve eklentilerinde yap\u0131lan aramada, 2 kilo 170 gram esrar maddesi, 230 gram kenevir tohumu, bah\u00e7ede dikili vaziyette 23 k\u00f6k Hint keneviri ve 1 adet ruhsats\u0131z av t\u00fcfe\u011fi ele ge\u00e7irildi. Olayla ilgili olarak C.B. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.