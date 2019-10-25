Yabancı uyruklulara hakları anlatıldı Kadıoğlu: “Uyum toplantılarıyla hedefimiz 15 bin yabancıya ulaşmak”

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, uyum buluşmaları kapsamında 8 bin yabancı uyruklu kişiye ulaştıklarını söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu ortaklığında Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıda konuşan Kadıoğlu, düzenlenen toplantıları özellikle Suriyelilerle yaptıklarını belirtti. Yerli ve yabancıların uyum sorunlarının yaşanmaması ve yabancıların hak ve hürriyetlerini bilmeleri adına düzenlenen toplantıların önemli olduğunu ifade eden Kadıoğlu, şuana kadar toplam 8 bin kişiye ulaştıklarını ve hedeflerinin 15 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın uyum konusunda başarılı bir il olduğunun altını çizen Kadıoğlu, “Türkiye’de yabancı uyrukluların hak ve hizmetlerini kendilerine anlatmak amacıyla yaklaşık 8 aydır sahadayız. Özellikle Suriyelilerin kendilerinin bu haklarını tam olarak bilmemeleri konusunda onlara anlatmak istiyoruz. Bu programda tüm kuruluşlarımız sunumlar gerçekleştiriyor ve onlara haklarını anlatıyor. Şuana burada 300 kişi var ve şimdiye kadar ise 8 bin kişiye ulaştık. Hedefimiz ise 15 bin kişiye ulaşmaktır. Bu uyum buluşmaları kapsamında dün Osmaniye’deydik ve bugünde buradayız. Bu toplantılarda kültürel arası ve birlikte yaşam kültürlerine değiniyoruz. Uyum konusunda 2019 yılında hemen hemen her ilimizde çalışmalarımız devam ediyor. Uyum konusunda ise Kahramanmaraş’ta başarılıyız ve vatandaşların uyum konusunda gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:22

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