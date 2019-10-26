Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu

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Kahramanmaraş’ta kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı.

KahramanmaraşGaziantep karayolunda kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 MA 541 plakalı kamyonet kasasındaki fazla yük nedeniyle trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kamyonetin kasasındaki karton ve torbaların aşırı yükle seyretmesi olası kazaya sebebiyet verirken, bir süre yoluna devam eden kamyonet daha sonra gözden kayboldu.

KAHRAMANMARAŞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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