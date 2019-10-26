Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında su kanalına devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi ile Sümbüllü Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülnasır S. idaresindeki 46 ABY 400 plakalı kamyonet akıllı kavşağa girdiği sırada Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi’nden gelen Osman Ç. İdaresindeki 46 BG 187 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri kamyonet sürücüsü Abdülnasır S’yi hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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