TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 2 - Tuzlaspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Tuzlaspor ile 2 2 berabere kaldı.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Sedat Yavanoğlu xx, Hasan Erdoğan xx
Kahramanmaraşspor: Özkan xxx, Nuri Melih xx, Burak Can xx (Recep dk. 84 ?), İsmail xx, Haluk x (Yasin dk. 66 x), Fatih Kamacı xx, Fatih Çiplak xxx, Gökhan Çırak xxx (Hüseyin dk. 76 x), Yusuf Emre xxx, Rıdvan xx, Abdullah Topkara xx
Tuzlaspor: Bayram xxx, Türker x (Mehmet dk. 46 x), Yasin Yener xx, Bülent xx, Sadık xx, Gökcan xx, Göksu xx, Erdinç xx, Umut x (Devrim dk. 46 x), Kemal xxx (Murat Yılmaz dk. 73 x) , Murat Türkkan xx
Goller: Gökhan Çırak (dk. 3), Yusuf Emre (dk. 49) (Kahramanmaraşspor), Kemal (dk. 52), Bayram (dk. 83) (Tuzlaspor)
Sarı Kartlar: Burak, Gökhan Çırak, Fatih Çiplak, (Kahramanmaraşspor), Kemal, Bayram, Yasin, (Tuzlaspor)
KAHRAMANMARAŞ
26 Ekim 2019 Cumartesi
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