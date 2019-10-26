Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Patates cipsi paketinde uyuşturucu sevkiyatı

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Kahramanmaraş’ta patates cipsi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan aracı takibe aldı. Şüpheli araç, KahramanmaraşAdana çevre yolunda durduruldu. Detektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, patates cipsi içerisinde uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan K.(27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAHRAMANMARAŞ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

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