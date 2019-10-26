Piserro Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor: 2-2

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STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Bilal Köseoğlu, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan
PISERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: ÖzkanNuri Melih, Burak Can(Dk.85 Recep), İsmail, Haluk(Dk.67 Yasin), Fatih Kamacı, Fatih Çiplak, Gökhan(Dk.76 Hüseyin), Yusuf Emre, Rıdvan, Abdullah
TUZLASPOR: BayramTürker(Dk.46 Mehmet), Yasin, Bülent, Sadık, Gökcan, Göksu, Erdinç, Umut(Dk.46 Devrim), Kemal(Dk.73 Murat Yılmaz), Murat Türkkan
GOLLER: Dk.3 Gökhan, Dk.49 Yusuf Emre (Piserro Kahramanmaraşspor) Dk. 52 Kemal, Dk.82 Bayram (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Burak, Gökhan, Fatih Çiplak (Piserro Kahramanmaraşspor) Kemal, Bayram, Yasin (Tuzlaspor)
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.
3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Gökhan, sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla vurarak kaleye gönderdi: 1-0.
49'uncu dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 2-0.
52'nci dakikada Tuzlaspor'dan Kemal, ceza sahasına ortalanan topu kafayla vurarak ağlarla buluşturdu: 2-1.
82'nci dakikada Tuzlaspor'dan Bayram, ceza sahasın buluştuğu meşin yuvarlağını kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ
26 Ekim 2019 Cumartesi
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