Kahramanmaraş’ta kaza kurşunu: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kazara ateşlendiği iddia edilen otomatik av tüfeğinden çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucunda ağır yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mısır tarlasına giden 12 yaşındaki H.K.’nin elindeki otomatik av tüfeği kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, 10 yaşındaki kız kardeşi Elanur’un karın bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Elanur, olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük Elanur’un cansız bedeni, Elbistan Devlet Hastanesi morgundaki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çocuklarının acı haberini alan aile fertleri ise sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

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