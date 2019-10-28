Kahraman şehirden Ata’ya mektup

Kurtuluş Savaş’ında göstermiş olduğu destansı mücadeleyle 1973 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘’Kahraman’’ ünvanına layık görülen Kahramanmaraş'ta Piazza Alışveriş Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı etkinliğe imza atacak.

Piazza AVM, 28 Ekim10 Kasım tarihleri arasında PTT iş birliğiyle ‘’Anıtkabir’e Mektuplar’’ etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraşlılar, kurulacak olan stantlarda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e mektup yazarak özlemlerini, sevgilerini ve minnetlerini ifade etme imkanı bulacak. PTT iş birliği ile düzenlenen etkinlik sonunda yazılan mektuplar PTT tarafından Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gönderilecek.

Atatürk’e duyguları ifade etmenin yanı sıra, günümüzde teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonların kullanımının artmasıyla unutulan ‘mektup yazma’ geleneğini yeniden canlandırma, gençleri yazmaya yöneltme, büyüklere nostaljik bir anı armağan etme fırsatı da sunacak olan etkinliğe ziyaretçiler, 28 Ekim’den 10 Kasım’a kadar her gün 10.0017.00 saatleri arasında katılım gösterebilecek.

KAHRAMANMARAŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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