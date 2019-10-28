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Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İHA

Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende Atatürk anıtına vali, garnizon komutanı ve büyükşehir belediye başkanlığı çelenklerin sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının arından tören sona erdi.
Kutlamalar yarın düzenlenecek olan etkinliklerle devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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