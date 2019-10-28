Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 4 yaralı

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Kahramanmaraş’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, KahramanmaraşKayseri yolunun 20. kilometresi Kürtül mevkisinde meydana gelen kazada, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığına ait G.İ. idaresindeki 46 JAA 686 plakalı askeri araç, Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken yağışlı havanında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Uzman Çavuş G. İ. (31), Astsubay Çavuş M.K. (24), Uzman Jandarma Çavuş İ.S. (41), Astsubay Üstçavuş E.A. (41) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yarlı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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