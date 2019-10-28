Kahramanmaraş’ta kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Genç kız can verdi, onu kimse sakinleştiremedi: Allah'ım ben ne yaptım

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kamyon ile çarpışarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesinde meydana geldi. Atilla Arslan yönetimindeki 35 MKR 51 plakalı otomobil, Cuma B. idaresindeki 46 F 5508 plakalı kamyon ile çarpıştı. Araçta sıkışan Arslan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. 112 ekiplerinin çabalarına rağmen Atilla Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:47

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.