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4 yaşındaki oğluna böbreğini verdi Doğuştan polikistik böbrek hastası 4 yaşındaki oğluna böbreğinin ...

İHA

4 yaşındaki oğluna böbreğini verdi Doğuştan polikistik böbrek hastası 4 yaşındaki oğluna böbreğinin birini veren Mehmet Ağcakoyunlu, her babanın bu fedakarlığı yapacağını söyledi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Ağcakoyunlu, doğuştan polikistik böbrek hastası 4 yaşındaki oğluna böbreğinin birini verdi. Ağcakoyunlu, her babanın bu fedakarlığı yapacağını belirterek, “Babalık, fedakarlıktır. Oğlumun canına can kattım” dedi.
Afşin Belediyesi’nde çalışan Mehmet ve Şerife Ağcakoyunlu çiftinin 2015 yılında dünyaya gelen 3. çocukları Tahsin Efe, birden rahatsızlandı. Tahsin Efe’ye, götürüldüğü hastanede en sık görülen kalıtsal böbrek hastalığı olan polikistik böbrek hastalığı teşhisi kondu. Ağcakoyunlu ailesinin tüm hayatı, çocuklarının karşı karşıya kaldığı bu amansız hastalık haberi sonrasında değişti. Çocuklarının hastalığına çare bulmak için hastane kapılarını aşındıran aileye minik Tahsin Efe’nin diyalize girmesi gerektiği söylendi. Tahsin Efe, henüz daha 9 aylıkken diyaliz makinesi ile tanışmak zorunda kaldı. Periton diyalizde tedavisi devam eden minik Tahsin Efe, Afşin’den Kahramanmaraş’a sevk edildi. Buradan da Kayseri’ye sevk edilen Tahsin Efe, gerekli kontrollerin ardından hemen ameliyata alındı. Operasyonla minik Tahsin Efe’nin bir böbreği alınırken günde 5 kez de periton diyalize girmeye başladı.
Yürümeyi dahi öğrenmeden diyalizle tanışan en küçük çocuğunu hayatta tutmak isteyen ve baba Mehmet Ağcakoyunlu, fedakarlık isteyen kararını gözünü kırpmadan verdi. Oğluna böbreğini bağışlamak için İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne giden baba Ağcakoyunlu, yapılan tahlillerin ardından oğluyla birlikte ameliyat masasına yattı. Babadan alınan böbrek, başarılı bir operasyonla oğluna nakledildi. Aynı hastanede tedavileri devam eden baba ile oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutuldukları öğrenildi.
Belediye işçisi baba Mehmet Ağcakoyunlu, oğlunun tedavisi için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatarak, “En küçük oğlum 4 sene önce dünyaya geldi. Doğuştan polikistik böbrek hastalığı teşhisi kondu ve hemen tedaviye başlandı. 9 aylıkken diyalize girdi. Daha sonra hastalığı ilerledi. Kahramanmaraş’a götürdük. Oradan da Kayseri’ye gönderdiler. Burada ameliyata girdi ve böbreğinin teki alındı. Bu operasyonun ardından günde 5 kez periton diyalize girmeye başladı. Onun çektiği acıyı hiç kimse bilemez. Bu süreçte oğlumun çektiği acıları gördükçe, nakil için arayışlara başladım. Çapraz nakil için çabaladım ama bir sonuç alamadık. Oğlumun gözlerimin önünde eriyip gitmesine izin veremezdim. Ben onun babasıyım. O benim canımdan bir can. Böbreğimin birini oğluma vermek için hiç düşünmedim bile. Babalık görevimi yaptım. İstanbul’da ameliyat olduk. Böbreğimin biri oğluma nakledildi. Oğlumun canına can kattım. Şuan sağlık durumu iyi. Onun güldüğünü görmek, ‘baba’ dediğini duymak bana yeter. Ben bir böbrekle de yaşarım” şeklinde konuştu.
Organ naklinin de önemine dikkati çeken baba Ağcakoyunlu, “Her gün bir umutla oğluma uygun böbreğin bulunmasını bekledik. Yaşantımın en zor dönemiydi. Ama kesinlikle ümitsizliğe kapılmadım. Herkesin bu fedakarlığı yapmasını isterim” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

29 Ekim 2019 Salı

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