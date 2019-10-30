Kahramanmaraş’ta feci kaza: 3 yaralı Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yan yattı Kahramanmaraş, Kayseri yolu geliş istikameti trafiğe kapalı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyonun yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde KahramanmaraşKayseri yolu üzerinde meydana geldi. Ferdi Demir (32) 34 FF 3580 plakalı kamyon ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yan yattı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyon, 150 metre sürüklendikten sonra ancak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan Barış Çakır (30) ile Ömer Karabulut (21) yaralandı. Yaralılardan Barış Çakır’ın çarpmanın şiddetiyle sağ ayağının koptuğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise, çekici olmaması yüzünden halen araç trafiğine açılmadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ
30 Ekim 2019 Çarşamba
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