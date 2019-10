Başkan Okay: "İlçemizin daha modern hale gelmesi için çalışacağız"

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karaziyaret ve Şeyhşamil mahallesinde yapılması planlanan hizmetleri yerinde inceledi. Başkan Okay, vatandaşın dile getirdiği taleplerinde yapılması için talimat verdi.

Bölgesinde devam eden hizmetleri yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Karaziyaret ve Şeyhşamil mahallelerini ziyaret ederek burada talep edilen hizmetleri değerlendirdi. Talep edilen çalışmalarla ilgili görevlilere talimat veren Başkan Okay, bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına yaptıkları çalışmaların süreceği mesajını verdi.

İncelemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, “İlçemizin ihtiyaçları noktasında ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bunun dışında vatandaşlarımızın bizlerden yoğun olarak talep ettiği hizmetler ile ilgili de ayrı bir çalışma yapmaktayız. Bugün bizzat bu talepleri yerinde dinlemek ve görmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdim. Sonuç olarak bu taleplerin yapılabilmesi için de çalışma başlattık. İlçemizin gelişmesi ve daha modern bir hale gelmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri bizler için son derece önemlidir. Bu bağlamda onların bize olan sevgisini ve hoş görüsünü bizlerde hizmete dönüştürüyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:43

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.