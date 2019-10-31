Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş’ın kültürü "kitre bebeklere’ aktarılıyor Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Elbistan Hizmet Merkezi iş birliğiyle açılan kursa katılan 25 kişi, geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak yöreye özgü 'kitre bebek' üretiyor.

Kahramanmaraş’ın kültürü "kitre bebeklere’ aktarılıyor Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ve İŞKUR iş birliğiyle açılan kursa katılan 25 kadın, geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak yöreye özgü ‘kitre bebek’ üretiyor. Kursiyerler, Elbistan’da hemen herkesin ismini duyduğu Şemo ve Fadime Bacı başta olmak üzere, ‘Elbistan’ın gülleri’ olarak adlandırılan kişiler ile bölgenin sosyal ve kültürel yaşamında yer alan simgeleri el emeği göz nuru dökerek yaşatmaya çalışıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Elbistan Hizmet Merkezi iş birliğiyle açılan kursa katılan 25 kişi, geven otunun gövdesinden çıkan kitreden elde edilen yapıştırıcıyı kullanarak yöreye özgü ‘kitre bebek’ üretiyor.
Kursiyerler, Elbistan’da hemen herkesin ismini duyduğu Şemo ve Fadime Bacı başta olmak üzere, ‘Elbistan’ın gülleri’ olarak adlandırılan kişiler ile bölgenin sosyal ve kültürel yaşamında yer alan simgeleri el emeği göz nuru dökerek yaşatmaya çalışıyor.
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde İŞKUR’un destekleriyle ilk kez açılan ‘Kitre Bebek’ kursunda 25 kursiyer, geven bitkisinin özsuyundan elde edilen kitre adlı yapıştırıcı ile doğal malzemeler kullanıp bebek üreterek meslek sahibi oluyor.
Elbistan’a özgü değerlerin, isimlerin ve sosyokültür öğelerinin bebeğe dönüştüğü kursta, ilçenin yakın tarihi adeta yeniden canlanıyor. Kursiyer kadınlar, Şemo ve Fadime Bacı başta olmak üzere hemen her esnafın iş yerinde fotoğrafları asılı duran ‘Elbistan’ın Gülleri’nin’ kitre bebekleri yapılmaya çalışılacak. Kursiyerler, ekmek yapan kadınlar, kurutmalık hazırlayanlar, yayık yayan kadınlar, gelin ve damatları simgeleyen bebekleri, bin bir zahmetle yapıyor.
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, ilçede ilk kez açılan ‘Kitre Bebek’ kursunun büyük ilgi gördüğünü söyledi.
İŞKUR’la ortaklaşa düzenlenen meslek edindirme kurslarının, hem ev hanımlarına yeni bir gelir kapısı açtığını hem de ilçenin kültürünü ve yaşamını gelecek kuşaklara aktarma amacını taşıdığını belirten Doğan, “25 kursiyerimiz, ilk kez açılan ‘Kitre Bebek’ kursumuzda çok güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Gerçekten el emeği göz nuru isteyen bir çalışma. Kursiyerlerimiz, ince işçilik isteyen bu kursta Elbistan’ımızın sosyal ve kültürel yapısını, birçoğumuzun sadece adını bildiği ve bu şehrin bir değeri olarak hafızalara yer edinmiş insanlarımızın bebeklerini yapıyorlar. Biz, bir taraftan bu bebek üretimlerini yaparken diğer yandan da bunların pazarını bulmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, bu işi öğreterek aile bütçelerine katkı yapmalarını sağlamak ve üretimini yaygınlaştırarak ülkemize pazarlayacak duruma gelebilmek” ifadelerini kullandı.
Kurs öğretmeni Şule Dalbudak ise, bebeklerin içerisinde doğal malzemeler kullanılarak yapıldığını hatırlattı. Kitre bebeğin, hammaddesinin doğada bulunan geven bitkisinin özsuyu olduğunu kaydeden Dalbudak, “Elbistan’da ilk kez bu bebekleri yapıyoruz. Bebeklerimizi geven bitkisinin balıdır. Bunu sulandırarak kullanıyoruz. Bebeklerimiz, kültürümüzü yansıtıyor. Yöresel el becerilerini ortaya koyuyor. Yaptığımız her bebek bu özelliğe geleneksel el sanatlarımıza giriyor. Hanımlarımız burada tek tek kanaviçe gibi el emeği ile yapıldı. Bu bebeğin tam şekilde bitmesi 5 günü buluyor” dedi.
Şemo ve Fadime Bacı’nın bebeğini yapmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen Dalbudak, bebeklerin oyuncak olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
Kitre bebeklere dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadığı için Türk Bebeği adının da verildiğini ifade eden Dalbudak, şöyle devam etti:
“Elbistan’ımızın tanınan simalarından Şemo ve Fadime Bacı’nın bebeklerini yaptık. Elbistan’ı anlatan birçok bebeğimiz var. Elbistan’a has kitre bebeklerimizi de yapıyoruz. Kıyma yoğuranlar, tarhana yapanlar, ekmek yapanlar, dolmamız, sarmamız, lahanamız, erişte çekenler, askerlerimiz, yöresel gelinimiz ve damadımız hepsi tamamen Elbistan yöremize has. Bunlar asla oyuncak değil. Dünyanın hiçbir yerinde rastlanmadığı için adına Türk bebeği de deniyor. İŞKUR destekli olarak öğrencilerimiz yapıyor. 25 öğrencimiz var. Hepsi de birbirinden becerikliler.”
Rukiye Kılınç isimli kursiyer de kitre bebeğin yapım sürecine ilişkin bilgiler aktararak, “İlk olarak tel keserek başlıyoruz. Kalıplarını tek tek kesiyoruz. İçlerini dolduruyoruz. Daha sonra kitre ile yapıyoruz. Bebek, çocuk ve kadın kalıplarımız var. Kitreleme aşamasında 1,5 gün donmasını bekliyoruz. Daha sonra yüzünü boyuyoruz. Ayaklarını, ellerini pamuklarla tek tek yapıyoruz. Kıyafetlerini de Elbistan’a özgü yapıyoruz” diye konuştu.
Kursa katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen kursiyerler, “Burada olmaktan çok memnunuz. Tekrar açılırsa tekrar geliriz. Bu kitre bebekleri satarak ailemizin ekonomisine katkıda bulunacağız. Asıl önemli olan da böyle güzel bir mesleği öğrenmek. Hocamız bizlere bu konuda çok yardımcı oluyor. Kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.

KAHRAMANMARAŞ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik işçisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, yerde bulduğu cüzdanı sahibine ...
Başkan Okay: "İlçemizin daha modern hale gelmesi için çalışacağız"
YEREL HABERLER Başkan Okay: "İlçemizin daha modern hale gelmesi için ...
Kahramanmaraş Tarım Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Tarım Fuarı açıldı
Odun-kömür sezonu açıldı Kahramanmaraşlı mahrukatçı Cuma Koyun, odunun tonunun 550, kömürün bin 100 lira olduğunu söyledi Koyun, odun ve kömür sezonun açılmasıyla birlikte fiyatların geçen yıla oranla aynı seviyelerde seyrettiği belirtildi
YEREL HABERLER Odun-kömür sezonu açıldı Kahramanmaraşlı mahrukatçı ...
Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Minibüs şoförlüğü bırakıp ilçenin ilk otelini yaptı
YEREL HABERLER Minibüs şoförlüğü bırakıp ilçenin ilk otelini yaptı
Kahramanmaraş’ta feci kaza: 3 yaralı Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan kamyon yan yattı Kahramanmaraş, Kayseri yolu geliş istikameti trafiğe kapalı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta feci kaza: 3 yaralı Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet coşkusu Vali Özkan: "Cumhuriyet modern Türkiye’nin mayasını oluşturmuştur"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta Cumhuriyet coşkusu Vali Özkan: ...
4 yaşındaki oğluna böbreğini verdi Doğuştan polikistik böbrek hastası 4 yaşındaki oğluna böbreğinin birini veren Mehmet Ağcakoyunlu, her babanın bu fedakarlığı yapacağını söyledi
YEREL HABERLER 4 yaşındaki oğluna böbreğini verdi Doğuştan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X