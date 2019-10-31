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Temizlik işçisi "insanlık ölmemiş" dedirtti Elbistan ilçesinde belediyenin temizlik biriminde ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediyenin temizlik biriminde çalışan işçi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti.

Temizlik işçisi "insanlık ölmemiş" dedirtti Elbistan ilçesinde belediyenin temizlik biriminde çalışan işçi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyenin temizlik biriminde çalışan işçi, kaldırımda bulduğu içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı sahibine teslim ederek insanlık ölmemiş dedirtti.
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Aslan Havuz, Malatya Caddesi’nde temizlik yaparken kaldırımda cüzdan buldu. Cüzdanda bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Havuz, durumu amirine bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, cüzdanı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta Müdürlüğü ise cüzdanın içinde bulunan banka kartından yola çıkarak, ilgili bankadan vatandaşın telefonunu ulaştı ve cüzdanı teslim etti.
Malatya Caddesi’nde temizlik yaparken cüzdanı bulan Aslan Havuz, “Yerde cüzdan buldum. Hemen müdürümüzü aradım ve cüzdanı kendisine teslim ettim. Müdürümüzde Zabıta ile iletişime geçerek cüzdanını kaybeden vatandaşa ulaştılar. Vatandaşı çağırdık ve cüzdanı kendisine teslim ettik” dedi.
Akşam saatlerinde personelleri Aslan Havuz’un kendisini arayarak bir cüzdan bulduğunu söylediğini aktaran Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker ise “Daha sonra biz de cüzdanın bulunduğu yere geldik. Cüzdanı aldık. Cüzdanda bir miktar para, kredi kartları ve kimlik vardı. Konuyu Zabıta Müdürümüze aktardık ve cüzdanın vatandaşa ulaştırılmasını istedik. Bu duyarlı davranışı sergileyen personelimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergiledi. Vatandaşın mağduriyeti de kısa bir sürede giderilmiş oldu. Bu manada mutluyuz. Müdürlük olarak bu personelimizi ödüllendirmeye karar verdik” dedi.
Zabıta Müdürü Adnan Doğan da, “Müdürlüğümüze ulaştırılan cüzdanın sahibine ulaşmak için cüzdanda bulunan banka kartından yola çıktık. Kartın ait olduğu banka ile görüştük ve durumu izah ederek vatandaşın telefonuna ulaştık. Cüzdan sahibini arayarak teslim ettik” ifadelerini kullandı.
Temizlik işçisi Aslan Havuz’un örnek bir davranış sergilediğini belirten cüzdan sahibi Tahir Akdaş ise, duyarlı davranışı nedeniyle kendisine teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ

31 Ekim 2019 Perşembe

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