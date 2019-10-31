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AKEDAŞ kadınlara elektrik tasarrufunu anlattı AKEDAŞ Dağıtım Bölge Müdürü Mustafa ...

İHA

AKEDAŞ Dağıtım AŞ., '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle mikro kredi kullanan kadınlara enerji tasarrufu hakkında bilgilendirme yaptı.

AKEDAŞ kadınlara elektrik tasarrufunu anlattı AKEDAŞ Dağıtım Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz: "İhtiyacımız kadar tüketeceğiz ama verimli tüketeceğiz"

AKEDAŞ Dağıtım AŞ., ‘31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’ nedeniyle mikro kredi kullanan kadınlara enerji tasarrufu hakkında bilgilendirme yaptı.
Etkinliğe, Türkiye Gramen Mikrofinans Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan, AKEDAŞ Dağıtım A. Ş, Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, AKEDAŞ Parkende Genel Müdürü Medine Tanış ve mikro kredi kullanan kadınlar katıldı.
Mustafa Pehlivan konuşmasında, “İsraf denince aklımıza gelecek 3 tane kelime var. Gereksiz, amaçsız ve yararsız yapılan tüm iş ve işlemler israftır. Bu üç kelimeyi unutmadan hayatımızı idame ettirirsek kesinlikle hayatımızın her alanında israfın olduğunu bildiğimiz için israf yapmadan bir yaşam sürmüş oluruz” dedi.
AKEDAŞ Dağıtım Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “Tasarruf genelde tükettiğimiz her şey için geçerli olan bir kavramdır. Burada tüketeceğimiz her şeyi verimli ve yeteri kadar tükettiğimiz zaman daha doğrusu arz ve talep dengesini sağladığımız zaman hayatımızda daha mutlu oluruz. Bütçemiz açık vermez ve bize tabiri caizse halkımızın güzel bir deyimi ayağımızı yorganımıza göre uzatmış oluruz. Yani küçücük bir elektrik düğmesinin çok büyük elektrik motorlarını devreye almak, aydınlatma sistemlerini devreye almak mümkün. Yani kullanımı kolay bir enerji türü ancak buna mukabil tüketimi, iletimi ve dağıtımı çok meşakkatli bir enerji türü. O nedenle enerjinin israfı konusunda dikkat etmemiz gerekiyor. İsrafın yanında bilinçli bir tüketici olmamız gerekiyor. Elektriği verimli kullanmamız yine enerjinin diğer türlerinde verimli kullanmamız gerekiyor. İhtiyacımız kadar tüketeceğiz ama verimli tüketeceğiz. Tasarrufunda özünde bunu görüyorum ve bunu algılıyorum. Yanan iki lambadan birini söndürmek bundan önce tasarruf olarak algılanabiliyordu. Çünkü konforunuzu yüzde 50 oranında kısmış oluyorduk. Biraz daha loş bir ışık oturuyorduk veya elektrikli ısınma pek önerdiğimiz bir husus değil ama yanan elektrik sobasının bir gözünü kapatmak gibi bunlar tasarrufun maddeleridir. Ama bilinçli tüketmek, daha verimli armatür kullanmak, daha verimli buzdolabı kullanmak, daha verimli ısıtıcı kullanmak, tasarrufun yanında bir de ilave katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından AKEDAŞ Dağıtım AŞ., Elektrik ve Elektronik Mühendisi Esra Kübra Aytemiz, enerji tasarrufu hakkında kadınların evde yapması gerekenleri slayt şeklinde anlattı.

KAHRAMANMARAŞ

31 Ekim 2019 Perşembe

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