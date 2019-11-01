Polis Eşleri Derneğinden öğrenciler yararına kermes

Kahramanmaraş’ta Polis Eşleri Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kermeste polis eşleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin satışı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci eğitimin önemine vurgu yaptı. Vatandaş ve polis ilişkisinde birlik beraberliğin artması için kermeslerin önemli olduğunu da vurgulayan İnci, “Yapılan bu kermes sonrası elde edilen gelirler ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bağışlanacak. Bu bağışlar sayesinde eğitim gören çocuklarımızın bursları sağlanacak. Eğitim diyoruz, çünkü Türkiye’nin güçlü olması ve ileri gitmesi için okumamız lazım. Çocuklarımızı mutlak suretle okutmamız lazım. Bu kapsamda eşlerimiz vasıtasıyla, birlik ve beraberliğimizi göstermek adına yaptığımız bir projedir. Bugün akşam toplanan paralar da yine ihtiyaç sahiplerine göre öncelikli olarak verilecek” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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