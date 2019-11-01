(Tekrar) AKEDAŞ’tan tasarruf atağı AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş mikro kredi imkanı bulan kadınlara enerji tasarrufunu anlattı

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü etkinlikleri kapsamında mikro krediden kredi alarak ev ekonomisine katkı sağlayan ev hanımlarına, evde tasarruf yapmanın ipuçlarını anlattı.

Türkiye Gramen Mikro Finans Kahramanmaraş Şubesinden aldıkları küçük kredilerle iş hayatına atılan ev hanımlarını hizmet binalarında misafir eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. enerjiyi verimli kullanmanın yolları ve tasarrufla ilgili ipuçlarını anlattı.

Konferans salonunda gerçekleşen etkinliğin açış konuşmasını yapan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, evde tasarrufun ve enerjiyi verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek, küçük kredilerle büyük işler başaran ev hanımlarını kutladı.

Tüketilen her şeyin yeteri kadar tüketildiğinde arztalep dengesinin sağlanacağını ve böylece yarınlara daha güvenle bakılacağını dile getiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, “Her şeyi yeteri kadar tüketirsek bütçemiz açık vermez. Siz değerli hanımefendilere sunulan küçük destekler ile çok önemli katma değerler oluşturup, hem kendi bütçenize hem aile bütçenize katkıda bulunduğunuz alın terinize emeğinize çok büyük saygı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Alınan mikro kredilerinin tamamının geri döndüğünü ve ciddi bir katma değer oluşturduğunu ben sevinerek öğrendim. Sizleri bu nedenle tebrik ediyorum, kutluyorum” dedi.



"Enerjiyi verimli kullanalım"

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, sorumluluk sahasındaki işleyişi ile ilgili de kısa bir bilgi veren Yılmaz, “AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde elektriğin dağıtımını yapan ve mevcut elektrik şebekelerinin işletmesini yapan, ihtiyaç olan yerlere elektrik altyapısını yenileme, yeni elektrik şebekesi yapan bir dağıtım şirketidir. Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımını göz önünde bulundurursak çok zor elde edilen bir enerji türü olduğunu söyleyebiliriz. Ama kullanması son derece kolaydır. Küçücük bir elektrik düğmesiyle çok büyük elektrik motorlarını, aydınlatma sistemlerini devreye almak mümkün. Kullanımı kolay bir enerji türü. Ancak buna rağmen tüketimi, iletimi ve dağıtımı çok meşakkatlidir. O nedenle enerjinin israfı konusunda dikkatli davranmamız gerekiyor. Elektriği ve enerjinin diğer türlerini verimli kullanmamız ihtiyacımızı kadarını israf etmeden kullanmak anlamına gelir. Bilinçli bir tüketici olmak ihtiyaçlarımızdan vazgeçmeden enerjiyi en doğru şekilde kullanmaktır” ifadelerini kullandı.

‘Tasarrufun özünün bilinçli tüketimden geçeceğini söyleyen Yılmaz, “Aydınlatma örneğini verecek olursak, tasarruf; hem yanan iki lambadan birini söndürmek, hem de daha verimli lambalar kullanmak anlamına gelir. Yaşadığımız alanlarda daha verimli elektrik enerjisi kullanmak istiyorsak daha verimli buzdolabı, daha verimli ısıtıcı, daha verimli elektrikli ev aletleri ve daha verimli aydınlatma lambaları kullanabilir böylece ev ve Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayabiliriz” diye konuştu.

Programa katılan Türkiye Gramen Mikro Finans Kahramanmaraş Bölge Müdürü Mustafa Pehlivan ise, Türkiye’de verdikleri kredinin 900 milyon TL’nin üzerine çıktığını hatırlatarak, dünya tasarruf gününde Türkiye İsrafı Önleme Vakfıyla birlikte tasarrufla ilgili bir etkinliğin yapılmasını önemli bulduğunu söyledi. Pehlivan, “Dünya tasarruf gününde AKEDAŞ ailesinin bizimle program yapmasına ayrıca teşekkür ediyorum. İsraf denince aklımıza gelecek 3 tane kelime var. Gereksiz, amaçsız ve yararsız yapılan tüm iş ve işlemler israftır. Bu üç kelimeyi unutmadan hayatımızı idame ettirirsek kesinlikle hayatımızın her alanında israfın olduğunu bildiğimiz için israf yapmadan bir yaşam sürmüş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Programda, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Elektrik Elektronik Mühendisi Esra Kübra Aytemiz ise, slayt gösterileriyle elektrikli ev aletlerini verimli kullanmanın yollarını anlattı.

Programın ardından Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, ev hanımlarından gelen soruları tek tek cevapladı.

KAHRAMANMARAŞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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