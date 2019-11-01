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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Elbistan'da traktörle çarpışan otomobilin tavanı koptu. Kazada otomobil sürücüsü baba ile kızı yaralandı.

Kaza, ElbistanÇoğulhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim G.'nin kullandığı 46 KD 574 otomobil, yan yola dönmek için manevra yapan İsrafil F. kontrolündeki 46 VD 415 plakalı traktörün ön kısmındaki demir aparata çarptı. Kazada otomobil tavanı koptu. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Nedim G. ile kızı Ayşe G. yaralandı. Yaralı babakızın yardımına diğer sürücüler koştu. Olay yerine çağrılan 111 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

KAHRAMANMARAŞ

01 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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