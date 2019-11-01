Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı

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Elbistan'da traktörle çarpışan otomobilin tavanı koptu. Kazada otomobil sürücüsü baba ile kızı yaralandı.



Kaza, ElbistanÇoğulhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nedim G.'nin kullandığı 46 KD 574 otomobil, yan yola dönmek için manevra yapan İsrafil F. kontrolündeki 46 VD 415 plakalı traktörün ön kısmındaki demir aparata çarptı. Kazada otomobil tavanı koptu. Can pazarının yaşandığı kazada sürücü Nedim G. ile kızı Ayşe G. yaralandı. Yaralı babakızın yardımına diğer sürücüler koştu. Olay yerine çağrılan 111 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı

KAHRAMANMARAŞ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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