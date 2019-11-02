Uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

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Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş’ta 5, Gaziantep’te 6 adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 10 kişi yakalandı. Uyuşturucu kullanıcısı 10 şahsın üzerinde ayrı ayrı paketlenmiş vaziyette 15.84 gram metamfetamin maddesi, 1.61 gram takoz esrar ve 0.60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler Mahmut Ö. ve Nazım H. Adlı kontrol ile serbest kalırken Adem K., Mehmet Ç., Hacer C. ,Senem Ö., Mehmet G. ve Şahin D. tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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