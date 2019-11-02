Boşandığı kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

KAHRAMANMARAŞ'ta Harun Azkara (34), boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hatice Akçadağ'ı (32) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Harun Azkara, boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Hatice Akçadağ ile çocukların velayeti nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Azkara, Hatice Akçadağ'ı bıçakladı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna aldığı 3 bıçak darbesi ile Akçadağ ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Akçadağ, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata Alınan Hatice Akçadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

Bu arada Harun Azkara, eve gelen polislere teslim olmayı reddetti. Bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Azkara, polisler tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alındı.



KAHRAMANMARAŞ 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.