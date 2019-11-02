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Eli böğründe yemeği için çevre illerden geliyorlar

DHA

KAHRAMANMARAŞ'a özgü eli böğründe yemeğinin ünü il dışına taştı. Kuzu eti, domates, biber ve sarımsak ile yapılan, aynı tepside fakat sebzeler ve etin karışmadan yan yana durmasından dolayı 'Yan yana' diye de anılan yemeği yemek için çevre illerden gelenler dahi oluyor.

KAHRAMANMARAŞ'a özgü eli böğründe yemeğinin ünü il dışına taştı. Kuzu eti, domates, biber ve sarımsak ile yapılan, aynı tepside fakat sebzeler ve etin karışmadan yan yana durmasından dolayı 'Yan yana' diye de anılan yemeği yemek için çevre illerden gelenler dahi oluyor.
Köklü bir mutfağa sahip olan Kahramanmaraş'ta yıllar önce kasaplar tarafından yapılmaya başlanan eli böğründe yemeği, tadı ile damaklara, görüntüsü ile de gözlere hitap ediyor. Hemen hemen her kasapta yapılan eli böğründe yemeği, kentte en çok tercih edilen yemeklerin arasında geliyor.
'ÖNCELERİ 'ET DOMATES' DENİRDİ'
Kentte 30 yıldır kasaplık yapan Zafer Soğancı, eli böğründe yemeğinin geçmişinin çok eksi olduğunu söyledi. Soğancı, "Eskiden Çarşıbaşı'ndaki kasaplarda yapılan yemek. Önceleri 'Et domates' denirdi. Sonradan 'Yan yana' oldu. Bir süre yemekleri bu şekilde yaptık. Sonra halk 'Eli böğründe' demeye başladı ve adı öyle kaldı. Uzun yıllardır de tüm esnafımız bu şekilde yapıyor" dedi.
BİR YANINDA ET, DİĞER YANINDA SEBZE
Eli böğründenin Kahramanmaraş'a özgü bir yemek olduğunu ifade eden Soğancı, şunları söyledi:
"Eli böğründe için şehir dışından gelenimiz çok. Herkes çok beğeniyor. Lezzetli ve değişik bir yemek. Normal fırın yemeklerinden biraz daha farklı. Eli böğründeyi kuzu etinden yapıyoruz, ancak talep edilmesi durumunda dana eti de kullanıyoruz. Bizim özel köşeli ince alüminyum teneke tepsilerimiz var. İnce olmasının şöyle bir özelliği var. Daha çabuk ısınıp, eti daha çabuk pişirip, suyu kaçmadan kendi lezzetiyle taş fırında yüksek ateşte pişiyor. İçerisinde tuz, biber, kekik, kuzu eti, domates, biber ve sarımsak kullanıyoruz. Eti baharatladıktan sonra tepisinin bir yanında et, diğer yanında domates, biber ve sarımsak oluyor. Üzerine de ince çekilmiş kuyruk yapı koyuyoruz."
'SABAH İLK İŞİMİZ ELİ BÖĞRÜNDE TEPSİLERİ HAZIRLAMAK'
Eli böğründe yemeğin nesilden nesle aktarılması için kasaplar çıraklarına ve yakınlarına öğretiyor. Bunlardan biri ola Mücahit Soğancı (19), "Biz büyüklerimizden devraldık, gelecek nesillere devredeceğiz inşallah. Eli böğründeye talep çok olduğu için sabah geldiğimizde ilk işimiz eli böğründe tepsilerini hazırlamak. Bayağı bir yoğunluk oluyor, çevre illerden bile gelenler var bu yemek için" dedi.

KAHRAMANMARAŞ

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:29
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  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:15
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