Çocuklardan minaresinde 100 yıllık patlamamış top mermisi bulunan camiye ziyaret

Kahramanmaraş’ta Kur’an kursunda eğitim gören 46 yaş arası çocuklar, minaresinde 100 yıllık patlamamış top mermisi bulunan yaklaşık 4 asırlık Şeyh Camii'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Güneşevler Regaip Türk Kur’an Kursu'nda eğitim gören çocuklar, yaklaşık 4 asırlık Şeyh Camii'ni ziyaret etti. Çocuklara cami hakkında bilgi veren cami imam hatibi Mustafa Nar, “Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı olması nedeniyle eğitmenlerimiz tarihi camiyi ve aynı zamanda 1920 yılında gazi olmuş bir camimizi ziyaret etmek istediler. Çocuklarımıza camimizi tanıttık ve onlara hediyeler verdik" dedi.

Kur’an kursu eğitmeni Emine Şahin ise, “Bizim buraya gelme amacımız çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak, önce Allahımızı, sonra Peygamber Efendimizi sevdirmek. Bunun için de bu camiyi tercih ettik ve sebebi ise camimizin gazi bir cami olmasıdır. Kurtuluş Savaşı'nda saplanan merminin infilak olmaması ve bu tarihi değerlerimizi çocuklarımıza anlattık” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:30

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