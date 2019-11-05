Anadolu Mektebi, edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl'ı anlattı Necip Fazıl memleketi Kahramanmaraş'ta anıldı Programa, 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrenci de katıldı Vali Özkan: "Anadolu irfan ocağıdır. Bu irfan ocağının mimarları arasında Yunuslar, Mevlânalar ve Necip Fazıl Kısakürek'leri sayabiliriz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Mektebi, edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl'ı anlattı Necip Fazıl memleketi ...

İHA

Edebiyat açısından son derece güçlü bir geleneğe ve tarihe sahip olan Kahramanmaraş, bir edebiyat şehri olarak üstlendiği bu misyonu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı'na ev sahipliği yaparak taçlandırdı. 'Necip Fazıl Kısakürek' adına düzenlenen anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki açılış paneliyle başladı.

Anadolu Mektebi, edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl'ı anlattı Necip Fazıl memleketi Kahramanmaraş'ta anıldı Programa, 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrenci de katıldı Vali Özkan: "Anadolu irfan ocağıdır. Bu irfan ocağının mimarları arasında Yunuslar, Mevlânalar ve Necip Fazıl Kısakürek'leri sayabiliriz"

Edebiyat açısından son derece güçlü bir geleneğe ve tarihe sahip olan Kahramanmaraş, bir edebiyat şehri olarak üstlendiği bu misyonu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı'na ev sahipliği yaparak taçlandırdı. ‘Necip Fazıl Kısakürek’ adına düzenlenen anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki açılış paneliyle başladı.
Panelin açılışında konuşan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve şiir açısından da öylesine verimli bir toprak olduğuna dikkat çekerek, edebiyat ve şiirin başkenti olarak nitelendirilebilecek olan bu şehirde Anadolu Mektebi'nin de çalışmalara başladığını söyledi.
Kahramanmaraş'a yaklaşık 4 sene önce bir davet üzerine geldiklerini anlatan Prof. Dr. Güçlü, "Maraş öyle verimli bir toprak ki edebiyat ve şiirin başkenti olan bu şehirde Anadolu Mektebi de çalışmalara başladı. Kahramanmaraş’ta Anadolu Mektebi’nin öncü faaliyetleri yer aldı. Artık Maraş grubunda liseden mezun olup üniversiteye gelen arkadaşlarımız panellerde öncülük arz ediyorlar. Başta vali bey olmak üzere milli eğitimin en uç noktalarında bulunan, bu projeye katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün karşımızda öğrencilerimizi dinlediniz. Kendi kültürünü çok iyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Büyük insanları anlamak kolay değildir ancak öğrencilerimiz güzel bir başlangıç yapmıştır. Belki her yaştan insan bir miktar anlıyor fakat bu nihai bir anlama değil. Anlamak için gösterilen gayret, bu çocuklarımızın düşüncelerini yazıyla ifadelerini etme, konuşma, anlama konularında onları geliştiriyor. Biz bu yolda gayret ettik ve çalıştık. Öğrencilerimizin bu çalışmalar içerisinde metninin bulunması ve bunu sunmasına imkan tanınması onlara güven verecektir. Necip Fazıl okumalarının son programında, Maraş’ta yapılan bu programda panel sunan öğrencilerimizin konuşmalarının kitaplaştırılmasını rica ediyorum" dedi.

Şeyma Kısakürek: "Siyasi ve dini söylemler tüketildi, artık çoğu şey kültür üzerine devam ediyor"
Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise, "Günümüzde artık tüm siyasi ve dini söylemler tüketildi ve artık çoğu şey kültür üzerine devam ediyor. Necip Fazıl’ın telkinleri üzerine kültürle tamamlanarak ilerleyen öğrencilerimizi burada görüyoruz. Kendilerini kutluyor ve bu programa vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Güngör: "Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılına denk gelmiş olması çok anlamlı"
Değerlendirme konuşmalarının devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Bugün Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında şehrimizin bir değeri olan ‘Birçok eser yazdım ama en çok övündüğüm şey Maraşlı olmam’ diyen Necip Fazıl Kısakürek’i konuştuk. Bu programın Kahramanmaraş’ta yapılması ve ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına denk gelmesi sebebiyle duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, teşekkür ediyorum. Anadolu irfan ocağıdır. Bu irfan ocağının mimarları vardır. Bunlar arasında Yunuslar, Mevlânalar ve Necip Fazıl Kısakürek’leri sayabiliriz. Bu şehir birçok şeyin başkentidir. Şiir ve edebiyatın, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Dulkadiroglu'nun birçok şeyin başkentidir. Bizler geçmişi bugüne, bugünü yarına taşımak zorundayız” dedi.

Vali Özkan: "Bu kültür programları gençlerimizi ileriye taşıyacaktır"
Son değerlendirme konuşmasını yapan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesinin 100. yılında bu faaliyeti görmek ve Anadolu'nun üzerinde ittifak ettiği şahsiyeti tanıtmak memnuniyet vericidir. Tamamen sivil bir faaliyet olan bu okuma ve kültür programının gençlerimizi ileriye taşıyacağına inanıyorum. Anadolu Mektebi’nin ilim irfan yönü, tamamen kendiliğinden oluşması, resmi yürütücülük özelliğinden ziyade sivil toplum olarak faaliyet göstermesinin manevi kıymeti vardır. Kamunun burada sadece destekleme görevi olmuştur. Bizler bugün burada sunum yapan öğrencilerimizden istifade ettik. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, fikir adamlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki panellerin basımının yapılması, kitaplaştırılması bizim tarafımızdan memnuniyetle gerçekleştirilecektir. Günümüzün yazılı bilgi kaynaklarını bize ulaştıranlara teşekkür ediyoruz” dedi.
6 Kasım Çarşamba günü de 10 okul bünyesinde düzenlenecek panellerin ardından 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak kapanış paneli ile etkinlik son bulacak.
Anadolu Mektebi'nin öncülüğündeki, on dokuz ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrencinin katıldığı Kahramanmaraş programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
Dilenerek zengin oldu Kahramanmaraş’ta milyoner dilenci yakalandı Dilenci kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı
YEREL HABERLER Dilenerek zengin oldu Kahramanmaraş’ta milyoner ...
10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER 10 katlı binanın terasından atlayan kadın öldü, eşi ...
Dededen kalma zeytinleri kayık ve atlarla topluyorlar
YEREL HABERLER Dededen kalma zeytinleri kayık ve atlarla topluyorlar
22 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı Kahramanmaraş’tan Almanya’ya çalışmak için giden Kazankıran ailesi, orada dünyaya gelen ve henüz 5 aylıkken ölen bebeğin 22 yıl sonra kendilerinin olmadığını öğrendi Gurbetçi aile, bebeklerinin hastanede çalındığını öne sürerek, yetkililerden yardım istedi Anne Hanım Kazankıran, defin sonrası bebeğin mezarının süslendiğini gördüğünü, uzun zaman bu durum devam edince şüphelenip DNA testi yaptırdıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER 22 yıl önce defnettikleri bebek başkasının ...
Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü'
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 'Kore Kültür Günü'
General: "Esnaf kredisinin faiz oranı yüzde 6’ya düştü"
YEREL HABERLER General: "Esnaf kredisinin faiz oranı yüzde 6’ya ...
Elbistan'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Elbistan'da kaçak içki operasyonu
Başkan Güngör: "Üreticimize desteğimiz artarak sürecek"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Üreticimize desteğimiz artarak ...
Kahramanmaraş toplu taşımada 4. oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş toplu taşımada 4. oldu
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu
Çocuklardan minaresinde 100 yıllık patlamamış top mermisi bulunan camiye ziyaret
YEREL HABERLER Çocuklardan minaresinde 100 yıllık patlamamış top ...
Aysel öğretmen, 150 bin liralık emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı
YEREL HABERLER Aysel öğretmen, 150 bin liralık emekli ikramiyesini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X