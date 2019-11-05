Anadolu Mektebi, edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl'ı anlattı Necip Fazıl memleketi Kahramanmaraş'ta anıldı Programa, 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrenci de katıldı Vali Özkan: "Anadolu irfan ocağıdır. Bu irfan ocağının mimarları arasında Yunuslar, Mevlânalar ve Necip Fazıl Kısakürek'leri sayabiliriz"

Edebiyat açısından son derece güçlü bir geleneğe ve tarihe sahip olan Kahramanmaraş, bir edebiyat şehri olarak üstlendiği bu misyonu Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Programı'na ev sahipliği yaparak taçlandırdı. ‘Necip Fazıl Kısakürek’ adına düzenlenen anma programı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki açılış paneliyle başladı.

Panelin açılışında konuşan Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve şiir açısından da öylesine verimli bir toprak olduğuna dikkat çekerek, edebiyat ve şiirin başkenti olarak nitelendirilebilecek olan bu şehirde Anadolu Mektebi'nin de çalışmalara başladığını söyledi.

Kahramanmaraş'a yaklaşık 4 sene önce bir davet üzerine geldiklerini anlatan Prof. Dr. Güçlü, "Maraş öyle verimli bir toprak ki edebiyat ve şiirin başkenti olan bu şehirde Anadolu Mektebi de çalışmalara başladı. Kahramanmaraş’ta Anadolu Mektebi’nin öncü faaliyetleri yer aldı. Artık Maraş grubunda liseden mezun olup üniversiteye gelen arkadaşlarımız panellerde öncülük arz ediyorlar. Başta vali bey olmak üzere milli eğitimin en uç noktalarında bulunan, bu projeye katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün karşımızda öğrencilerimizi dinlediniz. Kendi kültürünü çok iyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Büyük insanları anlamak kolay değildir ancak öğrencilerimiz güzel bir başlangıç yapmıştır. Belki her yaştan insan bir miktar anlıyor fakat bu nihai bir anlama değil. Anlamak için gösterilen gayret, bu çocuklarımızın düşüncelerini yazıyla ifadelerini etme, konuşma, anlama konularında onları geliştiriyor. Biz bu yolda gayret ettik ve çalıştık. Öğrencilerimizin bu çalışmalar içerisinde metninin bulunması ve bunu sunmasına imkan tanınması onlara güven verecektir. Necip Fazıl okumalarının son programında, Maraş’ta yapılan bu programda panel sunan öğrencilerimizin konuşmalarının kitaplaştırılmasını rica ediyorum" dedi.



Şeyma Kısakürek: "Siyasi ve dini söylemler tüketildi, artık çoğu şey kültür üzerine devam ediyor"

Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak ise, "Günümüzde artık tüm siyasi ve dini söylemler tüketildi ve artık çoğu şey kültür üzerine devam ediyor. Necip Fazıl’ın telkinleri üzerine kültürle tamamlanarak ilerleyen öğrencilerimizi burada görüyoruz. Kendilerini kutluyor ve bu programa vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Başkan Güngör: "Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 100. yılına denk gelmiş olması çok anlamlı"

Değerlendirme konuşmalarının devamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Bugün Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında şehrimizin bir değeri olan ‘Birçok eser yazdım ama en çok övündüğüm şey Maraşlı olmam’ diyen Necip Fazıl Kısakürek’i konuştuk. Bu programın Kahramanmaraş’ta yapılması ve ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına denk gelmesi sebebiyle duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, teşekkür ediyorum. Anadolu irfan ocağıdır. Bu irfan ocağının mimarları vardır. Bunlar arasında Yunuslar, Mevlânalar ve Necip Fazıl Kısakürek’leri sayabiliriz. Bu şehir birçok şeyin başkentidir. Şiir ve edebiyatın, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Dulkadiroglu'nun birçok şeyin başkentidir. Bizler geçmişi bugüne, bugünü yarına taşımak zorundayız” dedi.



Vali Özkan: "Bu kültür programları gençlerimizi ileriye taşıyacaktır"

Son değerlendirme konuşmasını yapan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, “Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesinin 100. yılında bu faaliyeti görmek ve Anadolu'nun üzerinde ittifak ettiği şahsiyeti tanıtmak memnuniyet vericidir. Tamamen sivil bir faaliyet olan bu okuma ve kültür programının gençlerimizi ileriye taşıyacağına inanıyorum. Anadolu Mektebi’nin ilim irfan yönü, tamamen kendiliğinden oluşması, resmi yürütücülük özelliğinden ziyade sivil toplum olarak faaliyet göstermesinin manevi kıymeti vardır. Kamunun burada sadece destekleme görevi olmuştur. Bizler bugün burada sunum yapan öğrencilerimizden istifade ettik. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen öğrencilerimize, öğretmenlerimize, fikir adamlarımıza teşekkür ediyorum. Buradaki panellerin basımının yapılması, kitaplaştırılması bizim tarafımızdan memnuniyetle gerçekleştirilecektir. Günümüzün yazılı bilgi kaynaklarını bize ulaştıranlara teşekkür ediyoruz” dedi.

6 Kasım Çarşamba günü de 10 okul bünyesinde düzenlenecek panellerin ardından 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda yapılacak kapanış paneli ile etkinlik son bulacak.

Anadolu Mektebi'nin öncülüğündeki, on dokuz ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 120 öğrencinin katıldığı Kahramanmaraş programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

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