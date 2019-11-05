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Halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 9 metreden düşen 2 işçi, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Cücük (21) ve Mustafa Çam (32), iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle yaklaşık 9 metre yükseğe çıktı. İşçiler çalışırken, birden halat koptu ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte zemine düşen 2 işçi yaralandı. İşçilere ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mustafa Çam ile Hüseyin Cücük'ü ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:32
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:55
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