Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, GaziantepAdana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y, gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:32

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