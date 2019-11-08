Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi

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Kahramanmaraş’ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Bozdoğ (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’nde aldı.

Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzüğü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

KAHRAMANMARAŞ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:35

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