Ressam Güher'in seramik gülü Fatma Akyüz Güher Kahramanmaraş'taki GESAM karma resim sergisine ''Güller'' isimli seramikten yaptığı eseriyle katıldı

Adanalı Ressam Fatma Akyüz Güher, Kahramanmaraş'taki Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) karma resim sergisine ''Güller'' isimli seramikten yaptığı eseriyle katıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezindeki resim sergisine yoğun ilgi olduğunu belirten Güher, “Sanatta yeni arayışlar, resmi farklı yüzeylere yapmaya itmiştir. Seramik de bu yüzeylerden bir tanesidir. Fakat resim ve seramik sanatında teknik açıdan ve kullanılan malzeme açısından farklılıklar bulunmaktadır. Resim sanatındaki tuval ve boyaların yerini seramik sanatında çamur, astar veya sırın aldığını görüyoruz. Günümüz Çağdaş Seramik Sanatında resimsel anlatıma baktığımızda kimi sanatçılar seramiği adeta bir tuval gibi kullanırken, kimi sanatçılar seramiğin plastikliğini resimsel bir anlatımla ifade etmişlerdir. Seramik sadece o alanda çalışan sanatçıların değil, geçmişten günümüze birçok alanda çalışan sanatçıların değerlendirdiği malzeme olmuştur” dedi.

Kendisinin de bir tuval üzerine gül resmi çizmek yerine seramikten gül yapmayı tercih ettiğini ve tek bir eseri ile Kahramanmaraş’taki sergiye katıldığını söyledi. Güher, “Aslında seramik yüzey ressamlar için de daima cazibesini korumuştur. Dünya sanatına bakıldığında Picasso, Dali, Miro, Matisse gibi ressamların seramik yüzeyi yeni bir sanatsal ifade aracı olarak kullanmalarının yanı sıra ülkemizde de Bedri Rahmi’ den günümüze pek çok ressam çeşitli vesilelerle seramik yüzey üzerinde çalışmalar yapmış ve bunları sergilemiştir. Birçok ünlü sanatçı, tuval gibi kullandıkları seramikler üzerine astar ve sırlarla resimler yapmıştır. Ben de onları takip ediyorum” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

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