TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 3 - Bandırmaspor: 3

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Kahramanmaraşspor, sahasında Bandırmaspor ile 33 berabere kaldı.



Stat: 12 Şubat

Hakemler: Veli Karakaya xx, Serkan Güleç xx, Hüseyin Kıvanç xx

Kahramanmaraşspor: Özkan x, Yusuf Emre xx (Mesut dk. 90 ?) Nuri xx, İsmail Hacıhafızoğlu xx, Rıdvan Türker xx, Fatih Çiplak xx, Burak x (Haluk dk. 65 xxx), Fatih Kamacı xx, Cerem xxx (Gökhan Çırak dk. 53 x), Abdullah Topkara xx, Yasin xx

Bandırmaspor: Zülküf x, Rıza xx, Birhan xx, Erkan xx, Berat x (Abdullah dk. 67 x), Hüseyin xx, Onur xx, Ali xx (Bennur dk. 62 x), Rıdvan Koçak xxx, Batuhan xxxx (Üstün dk. 89 ?) İrfan xx,

Goller: Cerem (dk. 25), Haluk (dk. 68 ve 71) (Kahramanmaraşspor), Batuhan (dk.18, 39 ve 49) (Bandırmaspor)

Kırmızı kartlar: Rıza (dk. 63) (Bandırmaspor), Osman Bozkurt (Teknik Direktör) (dk. 72) (Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Nuri (Kahramanmaraşspor) Rıza, Erkan, Onur, Zülküf, Rıdvan Kocak, Abdullah (Bandırmaspor)

KAHRAMANMARAŞ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:51

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