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Kahramanmaraş Elbistan, Antalyaspor’u 3-0 yendi

İHA

Kahramanmaraş Elbistan, Antalyaspor’u 3-0 yendi

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu’nda Berlin Döner Antalyaspor’u ağırlayan Kahramanmaraş Elbistan, karşılaşmayı 30 kazandı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu’nda mücadele eden Kahramanmaraş Elbistan, Berlin Döner Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma, AEL Memur Site Spor Salonu’nda oynandı. Evinde ilk kez maça çıkan Kahramanmaraş Elbistan'ı desteklemek için Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan ile birlikte çok sayıda taraftar tribünde yerini aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 2516’lık skorla kazanmasını bildi. Çekişmeli geçen ikinci seti de 2624 ev sahibi ekip kazandı. Maçın üçüncü ve son setine konuk ekip Antalyaspor daha etkili başladı. Ancak kısa sürede toparlanan Kahramanmaraş Elbistan, maça ağırlığını koyarak farkı kapatıp, son seti 2522 kazanarak skoru 30'a getirdi.
Net skorla biten karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan takım kaptanı Burcu Evin, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Evin, “Güzel oynadık ve kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Tüm takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalıştı. Atmosfer çok güzeldi. Maç boyunca bizden desteğini esirgemeyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. İnşallah, önümüzdeki maçlarda da bu başarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş Elbistan Antrenörü Yusuf Alper ise, “Yeni salonumuzda ilk maçımızı oynadık. Seyircimizin önüne ilk defa çıktık. Heyecanlıydık. Takımıma, oyuncularıma, bize destek veren başkanlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle taraftarımıza teşekkür ederim. Salon doluydu. Bu mutluluğu inşallah daha sonraki haftalarda da yaşatacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Yeni transfer görüşmelerimiz var. Onları da yaptığımızda Elbistan’ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Elbistan Başkanı Yusuf Şahin de, “Öncelikle takımımız ve antrenörümüz kutluyorum. Gerçekten burada çok güzel bir galibiyet sundular. Aynı zamanda bugün Elbistan’da ilk maçımızdı. Bizi ciddi anlamda destekleyen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, eksikliklerimiz var, çok daha iyi olacağız. Transferlerimiz var. İnşallah Elbistan’ımızdan da çok ciddi bir destek bekliyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ

10 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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