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Nesli tehlike altındaki vaşak, av tüfeğiyle öldürüldü Öldürülen vaşağın yavrusunun da bulunduğu ve ...

İHA

Nesli tehlike altındaki vaşak, av tüfeğiyle öldürüldü Öldürülen vaşağın yavrusunun da bulunduğu ve annesini gömmeye çalıştığı belirtildi

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için korunan vaşak, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak telef edildi. Öldürülen vaşağın yavrusunun da bulunduğu ve annesini gömmeye çalıştığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, olay Nurhak ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi kırsalında yaşandı. Hayvancılık yapan bir vatandaşın ihbarı doğrultusunda bölgeye giden Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, yaptıkları incelemede dünyanın en gizemli hayvanlarından biri olarak gösterilen ve türü tehlike altında olan vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. Vatandaşın, telef edilen vaşağın yavrusunun da olduğunu ve annesinin üzerine toprak attığını gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapan Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, sonuç alamadı.
Göksun İşletme Şefliği Av Koruma ekipleri, vaşağı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kolluk kuvvetleri ile birlikte çalışmalarına başladı.

KAHRAMANMARAŞ

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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