Aynaya bakınca kulaklarını kapatıyor Kahramanmaraş’ta dünyada çok nadir görülen Goldenhar sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit'in kulaklarından estetik ameliyat olabilmesi için 180 bin lira gerekiyor Anne Elife Baltacı, kalp rahatsızlığı da tespit edilen oğlunun ameliyatı için yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta dünyada çok nadir görülen "Goldenhar" sendromuyla doğan 4 yaşındaki Yiğit'in kulaklarından estetik ameliyat olabilmesi için 180 bin lira gerekiyor. Anne Elife Baltacı, oğlunun farkına vardığını belirterek, "Aynada kendine bakarken kulaklarını kapatıyor" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Alper (28) ve Elife Baltacı’nın (22) tek çocukları Yiğit Tuğra Baltacı, 4 yıl önce kalp hastası ve ‘goldenhar’ sendromlu olarak dünyaya geldi. Ailesi tarafından birçok kez doktora götürülen Baltacı'nın, iki kulağının da ameliyatla düzeltilmesi için 180 bin liraya ihtiyaç olduğu öğrenildi.

Elife Baltacı, oğlunun artık büyüdüğünü ve aynaya baktığında kulaklarından rahatsız olduğunu belirterek, "Gaziantep’e götürdük plastik cerrahi doktoru Muğla’ya gitmiş. Antalya’ya 3 kere gittik geldik. Muayenedeki doktor ile telefon aracılığıyla görüşebiliyorum ve muayene ücreti 600 lira. Geçen sene 90 bin lira demişti, bu yıl ülke ekonomisi ve artan ameliyat fiyatları nedeniyle, ‘fiyat artışını bilerek gelin’ diyor bize. Benim oğlumun tedavisi yapılsın başka hiçbir şey istemiyorum. Onun kulakları düzelsin ve kalp ameliyatı olsun. Artık çocuk farkına vardı kulaklarını çekiyor, aynada kendine bakarken kulaklarını kapatıyor” diye konuştu.

Ekonomik durumunun iyi olmadığı için oğlunun tedavilerini yaptıramadığını söyleyen baba Alper Baltacı ise, “Ben asgari ücret ile çalıştığım için oğlumun tedavilerini karşılayamıyoruz. Öncelikle Cumhurbaşkanımızdan ve hayırseverlerden yardım istiyoruz. Biz sadece çocuğumuzun tedavisinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

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