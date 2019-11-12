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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çaldığı oturma grubunu kendi evine kurmuş

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta bir depodan 100 bin lira değerinde mobilya çalındı. 600 kamera görüntüsünü tek tek inceleyen polis, hırsızları çaldıkları mobilyalarla birlikte yakalarken, oturma gruplarından birinin hırsızın evinde kullanıldığı ortaya çıktı.
Olay, perşembe günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki mobilya deposunda meydana geldi. Depoya giren kimliği belirsiz kişiler, depodaki ambalajlı 10 oturma grubu ile 2 kanepeyi alarak, kayıplara karıştı. 100 bin lira değerinde olan mobilyalarının çalındığını fark eden depo sahibi polisten yardım istedi.
600 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Olay yerinde inceleme yapan Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkla ilgili kamera görüntüsü bulamadı. Bunun üzerine hırsızları yakalamak için emniyet özel bir ekip kurdu. Ekip, depo çevresindeki işyerleri ile güzergahtaki tüm güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini incelemeye aldı. 600 kamera görüntüsü 4 gün boyunca saniye saniye izleyen polis, mobilyaların yüklendiği kamyonetin plakasını tespit etti.
OTURMA GRUBU EVİNİN SALONUNDA BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonunda mobilyaları hırsızlıktan kaydı olan Fatih K. (39) ve İhsan E. (47) tarafından çalındığını saptayan polis, Piri Reis Mahallesi'nde 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonla hırsızları ve kamyonet sürücüsü yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Fatih K. ile İhsan E., suçlarını itiraf ederek mobilyaları sattıklarını söyledi. Oturma gruplarından biri satın alan kişinin evinde bulunurken, bir oturma grubu ise hırsızın evinde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden kamyonet sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, İhsan E. ile Fatih K. adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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