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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun soluklu takip sonrası operasyon için harekete geçildi. 5 ayrı kullanıcıya uyuşturucu satan 3 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında satışa hazır paketler halinde 4,50 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet sigara içerisine sarılmış bonzai maddesi ve 123 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan Fırat K. (38), Bedrettin D. (41) ve Sait Ç. (55) gözaltına alındı
Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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