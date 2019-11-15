Aile boyu zeytinyağı üretiyorlar Kahramanmaraş’ta muhasebeci ve stajyer avukatlık yapan kardeşler annelerinden devraldıkları zeytinyağı tesisini aile boyu işletiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aile boyu zeytinyağı üretiyorlar Kahramanmaraş’ta muhasebeci ve stajyer avukatlık yapan kardeşler ...

İHA

Kahramanmaraş'ta muhasebeci ve stajyer avukat kardeşler annelerinden devraldıkları zeytinyağı tesisini birlikte işletiyorlar.

Aile boyu zeytinyağı üretiyorlar Kahramanmaraş’ta muhasebeci ve stajyer avukatlık yapan kardeşler annelerinden devraldıkları zeytinyağı tesisini aile boyu işletiyorlar

Kahramanmaraş’ta muhasebeci ve stajyer avukat kardeşler annelerinden devraldıkları zeytinyağı tesisini birlikte işletiyorlar.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Zor ailesi, 2011 yılında zeytinyağı tesisi kurdu. Anne Halime Zor tarafından kurulan tesis daha sonra girişimcilik desteği sayesinde gelinleri Ebru Zor’a devredildi. Şirketin muhasebeci ve stajyer avukat
kardeş üyeleri ise ikinci mesleklerini yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Kahramanmaraş ve ilçelerinden getirilen zeytinlerden zeytinyağı ürettiklerini söyleyen Ahmet Zor, üniversiteyi bitirdikten stajyer avukatlık yaptığını aynı zamanda tesiste ailesiyle birlikte çalıştığını söyledi.
Kahramanmaraş zeytinyağını markalaştırmak istediklerini söyleyen Ahmet Zor, "Gençliğimizin verdiği dinamizmi çiftçimize, şehrimize ve ülkemize harcamak ve marka olma yolunda çalışıyoruz" dedi.
Ağabey Hüseyin Zor ise zeytinyağı tesisini kardeşiyle birlikte yönettiklerini belirterek, "Ben de kardeşim gibi ikinci bir mesleğe sahibim. Serbest muhasebeci ve mali müşavirim. Aslında biz bu tesisi aile şirketi olarak yürütüyoruz. 2011 yılında bu tesisi alırken annemin üzerine kayıtlıydı ve 2018 yılında tesisimizi büyüttüğümüz için ikinci tesisin desteğini ise eşimin adına almış olduk. Yani, 2012 yılında kayınvalide bir tesis kuruyor ve 2018 yılında bir gelin devlet desteği alarak tesisi kendi üzerine alıyor” dedi.
Kahramanmaraş zeytin ve zeytinyağının bölge iklimine bağlı olarak kaliteli olduğunu anımsatan Hüseyin Zor, “Kahramanmaraş Akdeniz’in doğusunda yer alması nedeniyle havası biraz sert geçiyor ve bu da zeytin ağacının soğuk havayı alması nedeniyle yağının daha kaliteli olmasına neden oluyor. Bu da Maraş yağının kendine has güzel bir kokusunun ve kalitesinin olduğunu gösteriyor. 2019 yılı için Kahramanmaraş’ta 15 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor ve ürün veren yaklaşık bir buçuk milyon ağaç yaşıyor. Kahramanmaraş zeytin yağı artık talepleri aşacak ve ürün çevre illere daha sonra da yurt dışına ihraç edileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Anne Halime Zor ise, “Amacımız herkesin zeytinyağını katkısız ve hilesiz bir şekilde yemeleri için bu tesisi kurduk. Önce ben yaptım şimdi de gelinim yapıyor bu işi. Soy ismimiz Zor olduğu için zor işleri başarıyoruz” diye konuştu.
Gelin Ebru Zor ise, “2011 yılında kalkınma desteği sayesinde kayınvalidem tesisimizi kurdu. 2018 yılında ben de deste alarak üretimimizi devam ettiriyoruz” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta 187 bin 783 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kahramanmaraş'ta sulama sezonunda toplam 187 bin 783 dekar tarım arazisinin sulandığını, ülke ekonomisine 240 milyon TL katkı sağlandığını belirtti Aydın, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini söyledi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 187 bin 783 dekar tarım arazisi ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Araçlara kışlık bakım mesaisi Sanayi esnafı, kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda araç sahiplerini uyardı
YEREL HABERLER Araçlara kışlık bakım mesaisi Sanayi esnafı, kışlık ...
Elbistan, "bisiklet dostu" kent oluyor Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, 34 caddede toplam 87 kilometrelik bisiklet yolu ağına sahip olacak
YEREL HABERLER Elbistan, "bisiklet dostu" kent ...
LEGO Festivali başlıyor
YEREL HABERLER LEGO Festivali başlıyor
Gençler sabah namazında buluştu Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle liseli gençler camide buluşup sabah namazını kıldı
YEREL HABERLER Gençler sabah namazında buluştu Mevlid-i Nebi Haftası ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X