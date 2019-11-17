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Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2’si kadın 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde yer alan bir apartmanda 2 kişiyi, Bahçelievler Mahallesinde bir rezidans dairesinde 3 kişiyi fuhuş yaptığı için yakaladı. İki adreste yakalanan 5 kişiye 3 bin 235 lira para cezası tatbik edildi. Her iki adres için kapama ve mühürleme işlemi başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:22
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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