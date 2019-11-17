Kahramanmaraş’ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2’si kadın 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde yer alan bir apartmanda 2 kişiyi, Bahçelievler Mahallesinde bir rezidans dairesinde 3 kişiyi fuhuş yaptığı için yakaladı. İki adreste yakalanan 5 kişiye 3 bin 235 lira para cezası tatbik edildi. Her iki adres için kapama ve mühürleme işlemi başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:43

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