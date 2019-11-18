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Alpedo Shop ilk şubesini Ankara’da açtı Sami Kervancıoğlu: "Hedefimiz 60 yerde Alpedo Shop açmak"

İHA

AlpedoKervan Pastaneleri, Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerini içinde barındıran ilk şubesi 'Alpedo Shop'u Ankara'da açtı.

Alpedo Shop ilk şubesini Ankara’da açtı Sami Kervancıoğlu: "Hedefimiz 60 yerde Alpedo Shop açmak"

AlpedoKervan Pastaneleri, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini içinde barındıran ilk şubesi ‘Alpedo Shop’u Ankara’da açtı.
Ankara Batıkent’te açılışı yapılan Alpedo Shop’ta, Kahramanmaraş’ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan başta dondurma ve tatlı olmak üzere biber, tarhana ve çörek gibi ürünlerin satışı yapılacak. Shopta, dünyanın farklı lezzetteki kahveleri, sıcak içecekler ve doğal serinleticiler de müşterilerin beğenisine sunulacak.
AlpedoKervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, ikinci şubeyi İstanbul’da açacaklarını ve toplamda 60 bölgede Alpedo Shopların açılacağını söyledi. Kervancıoğlu, “Kahramanmaraşımızın yöresel lezzetlerini bünyesinde barındıran Alpedo Shop, ismiyle birinci şubemizi Ankara Batıkent’te açtık. Bu mutluluğumuzun onurunu yaşarken, şubemizde kentimize özgü geleneksel lezzetlerin ve sıcak ve soğuk içeceklerin satışı yapılacaktır. AlpedoKervan olarak, Kahramanmaraşımızı ülkemiz ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ

18 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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