Sevilay’dan 4 madalya

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sevilay Öztürk, Isparta’da düzenlenen Milli Takım yüzme seçmelerinde dört madalya kazandı.

Kahramanmaraşlı Milli Takım Yüzme Antrenörü merhum Osman Çullu adına 1517 Kasım tarihleri arasında, Isparta’da düzenlenen seçmelere 42 kulüpten 129 sporcu katıldı. Müsabakalarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübünden 5, Kahramanmaraş Engelliler Spor Kulübünden 8 ve Gençlik ve Spor Kulübünden 1 olmak üzere 14 sporcu temsil etti.

Müsabakalarda S5 kategorisinde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebek Türkiye 1’si, 50 metre sırtüstü, 50 metre serbest ve 100 metre serbest stilde Türkiye 2’si olarak toplamda dört madalya kazandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Ali Uzun, yaptığı değerlendirmede, “Yüzme Milli Antrenörümüz merhum Osman Çullu Hocamızın anısına düzenlenen müsabakada sporcumuz Sevilay Öztürk 1 altın madalya 3 adet gümüş madalya sahibi olarak Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etti. Sevilay Öztürk’ü başarısından dolayı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:23

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:26

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.