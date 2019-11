Hüseyin'in 4 ay kullanması gereken ilacın bir kutusun 57 bin lira

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Hepatit C hastası Hüseyin Bolat (22), tedavisi için 4 ay kullanması gereken ilacın bir kutusunun 57 bin lira olduğunu belirterek, "Benim bunu alacak gücüm yok. Kullanmadığım her dakikada yavaş yavaş ölüme gidiyorum" dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğrenci olan Hüseyin Bolat geçen yıl rahatsızlandı. Gittiği hastanede yapılan testlerde karaciğer değerleri normallerin üstünde çıktı. Doktoru bunun üzerine detaylı bir test yaptırmasını önerdi. Birçok doktora giden Hüseyin Bolat'a yapılan testler sonunda Hepatit C teşhisi konuldu. Bunun üzerine ilaç tedavisine başlandı ve kullanılan ilaç SGK tarafından karşılandı. Tedavi sonunda yapılan testlerde sonuç yine pozitif çıktı.

Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden Bolat'a doktoru ikinci bir ilaç tedavisine başlaması gerektiğini söyledi. Hastanenin hazırladığı rapor ve reçete ile Devlet Hastanesi'nin eczanesine başvuran Bolat'a ilacın ödemesini SGK'nın yapmadığı söylendi. Bunun üzerine SGK'ya dilekçe ile başvuran Hüseyin Bolat'a Sağlık Uygulama Tebliği'nin kronik Hepatit C tedavisinde genel hükümler başlığında 'Bu tedaviler, bir defaya mahsus kullanılabilir' hükümlerinin yer aldığı bu nedenle ilacın SGK tarafından karşılanamayacağı belirtildi.

İlacı kendi parasıyla almak isteyen Hüseyin Bolat, kutusunun 57 bin lira olduğunu duyunca şoke oldu.

'KULLANMAZSAM SİROZ VE KANSER BAŞLAYACAK'

İlk tedavisinin devlet tarafından karşılandığını ve 3 ay ilaç kullandığını belirten Hüseyin Bolat, yapılan kan testlerinde HCV ve RNA değerlerinin yine pozitif çıktığını söyledi. İkinci bir ilaç tedavisinin devlet tarafından karşılanmadığını, ilacı alacak maddi durumu olmadığı için de adım adım ölüme gittiğini belirten Hüseyin Bolat, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Doktorum bana ikinci bir tedavi olduğunu ve bundan da yüzde 96 başarı sağlanacağını söyledi. Ben de raporumu alarak SGK'ya dilekçe yazarak başvurdum ancak bana ret cevabı geldi. Bu hastalığın tedavisi için ikinci bir ilaç alamayacağım söylendi SGK tarafından. Ben şu anda mağdurum. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Benim sağlığım kötüye gidiyor, yaşım genç. Benim bu ilacı 4 ay boyunca 4 kutu olarak kullanmam gerek ama ilacın toplam değeri 228 bin lira ve benim bunu alacak gücüm yok. Ben bu ilacı kullanmadığım takdirde hastalığımdan dolayı siroz başlayacak ve hastalığım karaciğer kanserine yol açacak. Kullanmadığım her dakikada yavaş yavaş ölüme gidiyorum. Fiziksel olarak da ben bazı belirtilerini yaşıyorum. Göz altlarımda morluklar başta olmak üzere vücudumda belirtilerini göstermeye başladı."

BABA BOLAT: EVİMİ SATSAM O KADAR ETMEZ

Bir tekstil fabrikasında asgari ücretle çalıştığını belirten 4 çocuk babası Metin Bolat ise değil 228 bin liralık ilacı almak, evini zor geçindirdiğini söyledi. Oğlunun gözleri önünde yavaş yavaş öldüğünü ve kendisinin de bunun çaresiz bir şekilde izlediğini belirten Metin Bolat, "İlacı almaya imkânım yok. Zaten bir gecekondu evim var. Asgari ücretle çalışan biriyim. Evi zor geçindiriyorum. Karnımı zor doyuruyorum. İlacın parası 228 bin lira. Evimi satsam ev o kadar etmez ki. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum Allah rızası için. Bize bir yardımcı olsunlar. Az önce SGK'dan geldim, 700 bin liralık ilacı ödemişler adam ilacını almış. 228 bin liralık ilaç için de bize yardımcı olsunlar. Oğlum bu ilacı kullanmazsa ölüme gidecek" diye konuştu.



